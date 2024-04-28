В Житомирской области мужчина застрелил жену из-за ревности

В Житомирской области 34-летний житель Бердичевского района из огнестрельного оружия застрелил свою жену.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

"Между супругами возник конфликт. Обвиняемый обнаружил в телефоне жены переписку с другим мужчиной, что вызвало у него бурю ревности. Во время выяснения отношений зашла речь о разводе. Впоследствии он достал из тайника охотничий карабин, пришел к жене и выстрелил в нее на расстоянии трех метров. Выстрел оказался смертельным", — говорится в сообщении ведомства.

После совершенного оружие спрятал на чердаке, гараж с телом жены закрыл, а сам пошел в соседнее село к родственникам. Однако на следующий день позвонил по телефону в полицию и признался в убийстве.

Мужчина приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области произошла резня — учитель убил бывшего ученика.

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