В Житомирской области на блокпосте правоохранители обнаружили в микроавтобусе автомат, патроны и корпус гранаты

На одном из блокпостов в Житомирской области правоохранители остановили микроавтобус, в котором было немало вооружений.
Во время осмотра правоохранители обнаружили автомат Калашникова, более полусотни патронов, корпус гранаты и несколько зажиганий. В настоящее время расследование устанавливает происхождение оружия.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.
"Полицейские отделения №2 (Попельня) Житомирского райуправления получили информацию о том, что в транспортном средстве житель местной общины может перевозить опасные вещи. Следовательно, на блокпоста правоохранители остановили для проверки Volkswagen T4 под управлением жителя одного из сел", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, вещи принадлежат пассажиру микроавтобуса – 49-летнему жителю общины. Впрочем, законных оснований для их хранения у мужчины нет. Полиция изъяла нелегальные оружие и боеприпасы. Все было направлено на экспертное исследование. В настоящее время продолжаются проверки происхождения оружия и боеприпасов.
Открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Как сообщалось, МВД совместно с Минцифрами запустили в приложении "Дія" опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения. Проголосовать могут только совершеннолетние. Опрос по огнестрельному оружию продлится семь дней.
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