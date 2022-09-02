В Житомирской области на мине подорвался автомобиль с лесниками: есть погибший

В Житомирской области на мине подорвался автомобиль лесной охраны. Один человек погиб.

В результате сдетонирования мины один человек погиб, другого госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

"Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине взорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение. У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября в Одесской области также сдетонировала российская мина.

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