В Житомирской области на мине подорвался автомобиль с лесниками: есть погибший

В Житомирской области на мине подорвался автомобиль лесной охраны. Один человек погиб.
В результате сдетонирования мины один человек погиб, другого госпитализировали с ранениями.
Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
"Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине взорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение. У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.
Напомним, 2 сентября в Одесской области также сдетонировала российская мина.
Читайте также:
- В Херсонской области на мини взорвался автомобиль: люди пытались выехать из оккупации
- В Курской области на границе с Украиной российские оккупанты взорвались на своей же мини: есть погибший
- По дороге на Кинбурнскую косу на мини взорвался автомобиль: погибли два человека