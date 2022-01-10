В Житомирской области на охотника напал дикий кабан: мужчина скончался

Происшествие случилось во время охоты.
В Житомирской области во время охоты погиб мужчина. На охотника напал дикий кабан.
Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Обозреватель".
Происшествие случилось 9 января в лесу рядом с поселком Троянов Житомирского района. Там во время охоты на мужчину напал дикий кабан. В результате чего погиб начальник 1 отделения по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия ГУНП области.
Мужчине было 32 года. Скончался он во время того, как медики ему оказывали первую помощь.
Напомним, что в Киеве у моста Патона заметили мужчину, который вел себя довольно странно. Он бежал по трассе в одних трусах.
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