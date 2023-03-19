В Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошла авария: погибли два человека

Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.
На автодороге Киев -Чоп 18 марта произошло ДТП, когда один из автомобилей совершал разворот. В автотрости погибли два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
Авария объездного города Коростышев возле села Бильковцы. Отмечается, что за рулем Audi А-8 был 44-летний житель Киева. Его авто двигалось со стороны Житомира в направлении Киева.
"Водитель "АЗЛК", житель села Гуменник Старосилецкой общины, 1954 года рождения, выполнял маневр разворота. В результате столкновения погиб водитель и 30-летняя пассажирка последней легковушки. Также был травмирован еще один его пассажир, 1961 года рождения", — говорится в сообщении. .
На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа Коростышевского отдела Житомирского районного управления полиции. Идет установление всех обстоятельств.
Напомним, в селе Товмачик Коломыйского района в Прикарпатье произошла авария. Столкнулись микроавтобус Volkswagen и пассажирский автобус. По предварительной информации, в аварии погибла пассажирка микроавтобуса. Кроме того, 14 человек получили травмы.
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