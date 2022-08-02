В Житомирской области начали строительство детского сада за деньги Эстонии — ОП

Украина продолжает переговоры с партнерами по дальнейшему восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии.

В Овруче Житомирской области уже начались работы по строительству нового детского сада, финансируемого правительством Эстонии.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Продолжаются переговоры с послами стран-партнеров по их участию в плане быстрого восстановления страны на всех деоккупированных территориях. Уже достигнуты договоренности и начаты работы по строительству совершенно нового детского сада в Овруче Житомирской области, финансируемого правительством Эстонии", — рассказал он.

Он также сообщил, что в Украине начат ремонт укрытий в школах Киевской, Львовской и Черниговской областей.

Всего планируется восстановить более 50 школ и садиков.

Напомним, власти Эстонии официально подтвердили, что отстроят детский сад в Овруче.

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