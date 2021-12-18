В Житомирской области наказали мужчину, который "поджигал" живого поросенка

Видео пыток снимал несовершеннолетний.
В Житомирской области суд наказал мужчину за издевательство над животным. Поросенок убили с помощью газовой горелки и снимали все на видео, которое обнародовали в Сети.
Об этом идет речь в решении Малинского районного суда.
Как указывается, в декабре прошлого года 22-летний местный житель вместе с несовершеннолетним жестоко убили поросенка породы вьетнамская вислобрюхая свинья на территории пилорамы. Старший мужчина с помощью подготовленной газовой горелки начал обжигать шерсть и рыло поросенка, которое шевелилось на земле.
Кроме того, злоумышленник удерживал животное левой ногой, а ученик лицея снимал все на видео, которое позже распространил в соцсети Instagram. Видео, как говорится, было в общем доступе и вызвало общественный резонанс.
Во время обыска были обнаружены и изъяты газовый баллон и газовая горелка, которые использовались для обжигания поросенка. Подсудимый признал свою вину и подтвердил, что именно он на видео. Суд изучил собранные улики и вынес приговор мужчине.
Суд принял решение назначить мужчине 5 лет лишения свободы, но уволил от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Также он должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства и работы.
Напомним, в Черниговской области двое мужчин приговорены к 5 годам лишения свободы за зверское убийство собаки. Шкуродеры душили и били кирпичом собаку.
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