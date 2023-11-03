В Житомирской области нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку: что известно

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

На трассе Киев — Чоп в Житомирской области народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

Смертельная авария произошла 3 ноября около 09.45 в районе села Березовцы Житомирского района. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" двигался в направлении города Чоп в крайнем левом ряду. В ходе движения он сбил 18-летнюю девушку, которая от полученных погибла на месте.

За рулем авто находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины. Издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, утверждает, что водитель — депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. Продолжается выяснение всех событий происшествия.

Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Напомним, в Ужгородской области полиция задержала пьяного водителя, наехавшего на 6-летнюю девочку: ребенок от полученных скончался на месте.

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