В Житомирской области нашли мертвой 26-летнюю беременную женщину, которая исчезла вместе с мужем: фото

В Житомирской области нашли мертвой 26-летнюю беременную женщину, которая исчезла вместе с мужем: фото

У супругов осталось двое детей.

В с. Парипсы Попельнянской громады Житомирской области в субботу, 11 декабря, нашли тело беременной женщины. Она еще 4 декабря вместе с мужем пошла на рыбалку. После этого супруги исчезли.

Об этом сообщили в ГСЧС в Житомирской области.

Поиски пропавших супругов длились несколько дней. Тело 31-летнего мужчины нашли накануне. 26-летнюю женщину обнаружили в водоеме 11 декабря в 12:20 спасатели, прочесывавшие сельский водоем. Работнику ГСЧС удалось зацепить на рыболовный крючок верхнюю одежду погибшей.

Водолазы подняли тело женщины на поверхность. Причины трагедии расследует полиция.

ГСЧС в Житомирской области

Напомним, 4 декабря супруги пошли на воду в лодке и не вернулись. Дома у них осталось двое детей. Двое суток малыши сидели в голоде и холоде, пока старшая девочка смогла вылезти в окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей. На воде спасатели нашли опрокинутую лодку.

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