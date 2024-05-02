В Житомирской области нашли мертвой целую семью: что произошло

Утром 2 мая в селе Полесское Житомирской области нашли тела мужчины, женщины и ребенка. Они находились в собственном доме.

Об этом сообщает Нацполиция Житомирской области.

Так, в Коростенское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в доме обнаружены тела трех человек, среди которых ребенок.

Мужчина должен был заступить на посуточное дежурство, но на службу не явился и на звонки не отвечал. Поэтому коллеги уехали на его поиски и обнаружили семью мертвой. На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления полии области, следователи, оперативники, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

В Житомирской области нашли мертвой целую семью / Фото: Национальная полиция Житомирской области

Предварительно установлено, что смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Одна из версий произошедшего — это то, что мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а затем совершил самоубийство.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более человек и малолетнего ребенка. Назначен ряд экспертиз. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Напомним, в Варшаве 31 марта в частном доме нашли мертвыми 4 членов семьи. Как оказалось, муж убил жену и ее родителей и совершил самоубийство. Однако в мае полиция установила, что к преступлению может быть причастен гражданин Украины, его уже задержали.

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