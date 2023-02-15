В Житомирской области нашли мертвыми 11-месячную девочку и 5-летнего мальчика: подробности трагедии

В селе Яруни Житомирской области во вторник, 14 февраля, во время пожара погибли двое детей – 11-месячная девочка и 5-летний мальчик.

Об этом сообщили в ГСЧС Житомирской области и полиции Житомирщины.

Пожар в жилом доме случился 14 февраля ориентировочно в 16:00. В доме жила многодетная семья. В тот момент отец пошел в магазин, а мать спала в комнате.

Во время пожара 35-летняя женщина забрала своего 4-летнего сына и выбежала из дома, еще один старший ребенок на тот момент находился вне дома. Впоследствии женщина сообщила спасателям, что в доме находятся еще двое маленьких детей. В ГСЧС отметили, что они пытались спасти малышей, однако те уже были мертвыми.

Во время медицинского осмотра у 35-летней матери детей обнаружили алкогольное опьянение.

Спасатели отметили, что причиной пожара могло стать то, что дети играли в постели со спичками.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

Напомним, в поселке Днепровское в Днепропетровской области 33-летняя женщина с 3-летним ребенком погибли в пожаре в собственном доме. 37-летний мужчина получил многочисленные ожоги тела и чудом остался в живых.

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