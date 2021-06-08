В Житомирской области неизвестный через окно дома расстрелял супругов: мужчина погиб, жена в тяжелом состоянии

Дочь супругов не пострадала.

Ночью 8 июня в одном из сел Житомирской области неизвестный обстрелял частный дом, где уже отдыхала семья. В результате погиб мужчина, а его жену с ранением госпитализировали в реанимацию. Полицейские ищут причастных к преступлению.

Об этом сообщили в полиции области.

Звонок о стрельбе полицейские получили около 00:30. Звонила жительница села Грубское.

Предварительно установлено, что неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились 47-летний мужчина и 39-летняя жена и их 12-летняя дочь.

От полученных травм погиб мужчина. Женщину с огнестрельными ранениями и безумно госпитализировали в реанимацию. Ребенок ранений не получил.

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Полицейские устанавливают причастных к обстрелу и их местонахождение. Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в Кировоградской области будут судить жителя Новоукраинского района, который у себя во дворе устроил стрельбу. Он стрелял в жену и детей, а также правоохранительных органов, которые прибыли на вызов.

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