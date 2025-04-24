В Житомирской области несовершеннолетний брат изнасиловал родную сестру ради денег: подробности инцидента

Ребенок

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В Житомирской области суд рассмотрел дело по изнасилованию 8-летней девочки. Изнасиловал ее 13-летний брат.

Об этом сообщает пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.

Это произошло весной 2023 года, когда по просьбе товарища он решил сделать «взрослый контент» за деньги.

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На суде подросток полностью признал свою вину.

Совершение указанного общественно опасного деяния предусматривает уголовную ответственность.

Однако, поскольку на время совершения преступления юноше не было 14 лет, к молодому человеку применили меры воспитательного характера.

Напомним, в Прикарпатье задержали 48-летнего мужчину, который имел статус отца-воспитателя детского дома семейного типа из Херсонской области. Его подозревают в систематических сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девушек. Младшей пострадавшей на момент совершения преступления было всего 10 лет.