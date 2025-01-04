В Житомирской области несовершеннолетний водитель сбил двух подростков

ДТП произошло в полночь 4 января на улице Мира в селе Ярунь.

В Житомирской области 17-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21072», совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на проезжей части дороги.

Об этом сообщили в ГУНП Житомирской области.

Стало известно, что в результате аварии травмировались две местные жители в возрасте 18 и 16 лет. Пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение Звягельской многопрофильной больницы.

По информации полиции, следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

Полиция напоминает, что управление автомобилем разрешается только с 18 лет после получения водительского удостоверения. Неопытность начинающих водителей и нарушения Правил дорожного движения могут привести к трагическим последствиям. Также отмечается, что управление транспортным средством без удостоверения является правонарушением, за которое предусмотрены административные санкции, в частности, для родителей или опекунов несовершеннолетних.

Напомним, известный украинский певец, исполнитель хитов "Провела экскурсию", "Отрываясь" Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, рассказал об ужасном ДТП.

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