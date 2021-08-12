В Житомирской области обнаружили штамм "Дельта": один человек умер

В Житомирской области обнаружили штамм "Дельта": один человек умер

В регионе обнаружили 20 заражений.

В Житомирской области обнаружили первые случаи нового и гораздо более опасного штамма коронавируса "Дельта ". В регионе обнаружили 20 заражений.

Об этом информирует ГУ "Житомирский областной лабораторный центр".

"В области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штатом "Дельта". Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм "Дельта" подтверждены Центром общественного здоровья (г. Киев)", — говорится в сообщении.

Известно об одной смерти от "Дельта"-штамма. Умерла одна из больных, однако данные лица не разглашают.

Больные выявлены в нескольких населенных пунктах области, в частности в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах тому подобное. Известно, что двое из них прибыли из России и Турции.

"Меньшее, что граждане могут сделать для избежания инфицирования вирусом — это надевать в закрытых помещениях маску, часто мыть руки, использовать дезсредства, избегать массовых мероприятий и соблюдать физическую дистанцию минимум 1,5 метра. Но лучшим способом не заболеть и не быть источником инфекции — это конечно вакцинация. Мы призываем население области проявить гражданскую сознательность и идти на пункты прививки", — отмечают в лабараторном центре.

Напомним, в Минздраве назвали четыре области, в которых наибольший прирост новых больных COVID-19. В частности растет количество зараженных в Ровенской области: там 80% больных COVID-19 инфицированы штаммом "Дельта".

Также ученые прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. Министр Виктор Ляшко о распространении "Дельты" и к чему готовиться украинцам

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