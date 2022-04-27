В Житомирской области общины начали выходить из состава Московского патриархата

В Житомирской области общины начали выходить из состава Московского патриархата

С началом войны России против Украины увеличилось количество общин, решивших выйти из Московского патриархата.

Не стала исключением и Житомирская область. В регионе общины церквей Московского патриархата начали переходить в Православную церковь Украины.

Сайт Житомирско-Овручской епархии Православной Церкви Украины информирует о двух таких общинах.

Отмечается, что община Свято-Покровского храма села Тетерка Житомирского района во время собрания приняла решение о переходе из Московского патриархата в состав епархии ПЦУ.

Община святого Димитрия Солунского села Буки, что в Коростенском районе, также решила присоединиться к Православной Церкви Украины. Впрочем, священник общину не поддержал.

Кроме того, приход Рождества Пресвятой Богородицы поселка Лугины также принят в состав ПЦУ как ставропигиальную религиозную организацию в непосредственном подчинении Предстоятеля ПЦУ, пишет сайт RISU.

Как сообщалось, Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении патриарха Кирилла. Он поддерживает войну на Украине. Кроме того, Литва участвует в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

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