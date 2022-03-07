В Житомирской области оккупанты уничтожили церковь в 1862 году, а в Харьковской области обстреляли дом молитвы

В Житомирской области оккупанты уничтожили церковь в 1862 году, а в Харьковской области обстреляли дом молитвы

На Харьковщине в Изюме обстреляли дом молитвы Евангельских христиан баптистов.

Сегодня ночью в селе Вязовка Житомирской области оккупантами была уничтожена церковь (Покровская) Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1862 году.

Об этом сообщила член совета в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры Ольга Рутковская в Facebook.

"Церковь деревянная, на каменном фундаменте величаво поднималась над берегом реки Жерев. Это памятник архитектуры национального значения", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что россияне обстреляли дом молитвы евангельских христиан баптистов в городе Изюм Харьковской области. Все, кто был в церкви, остались живы. Обстрелы постоянны. Все коммуникации нарушены.

Напомним, Митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной.