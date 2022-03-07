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В Житомирской области оккупанты уничтожили церковь в 1862 году, а в Харьковской области обстреляли дом молитвы

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В Житомирской области оккупанты уничтожили церковь в 1862 году, а в Харьковской области обстреляли дом молитвы

Facebook/Ольга Рутковская

На Харьковщине в Изюме обстреляли дом молитвы Евангельских христиан баптистов.

Сегодня ночью в селе Вязовка Житомирской области оккупантами была уничтожена церковь (Покровская) Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1862 году.

Об этом сообщила член совета в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры Ольга Рутковская в Facebook.

"Церковь деревянная, на каменном фундаменте величаво поднималась над берегом реки Жерев. Это памятник архитектуры национального значения", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что россияне обстреляли дом молитвы евангельских христиан баптистов в городе Изюм Харьковской области. Все, кто был в церкви, остались живы. Обстрелы постоянны. Все коммуникации нарушены.

Напомним, Митрополит Эпифаний обратился к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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