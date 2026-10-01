В Житомирской области осудили агента РФ, который подорвал человека: сколько лет дали

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В Житомирской области суд назначил 13 лет заключения с конфискацией имущества агенту РФ, который в сентябре 2025 года организовал теракт в Коростышеве. В результате взрыва погиб житель Бердичева.

Об этом пишет СБУ.

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Как установило следствие, мужчина заложил самодельное взрывное устройство вблизи кладбища, замаскировав его под огнетушитель. Для наблюдения за местом будущего теракта он оставил неподалеку смартфон с камерой, к которому у российских спецслужб был удаленный доступ.

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Посредством камеры россияне отследили появление жертвы и дистанционно привели взрывчатку в действие.

Исполнителем оказался житель Коростышева, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram. По данным СБУ, мужчина искал там деньги на наркотики, когда на него вышли представители РФ и предложили заработок за выполнение преступного задания.

Для подготовки теракта он арендовал квартиру в Житомире, где по инструкциям российских кураторов собрал взрывное устройство из подручных средств.

СБУ и Нацполиция задержали мужчину в течение восьми часов после взрыва.

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Суд признал его виновным в террористическом акте, повлекшем гибель человека, незаконное приобретение и хранение взрывного устройства, а также его незаконное изготовление.

С учетом сотрудничества со следствием суд назначил агенту РФ 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Житомирской области совместно с Национальной полицией. Процессуальное сопровождение обеспечивала Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Как известно, 14 сентября 2025 года на окраине Коростышева в Житомирской области произошел взрыв, в результате которого погиб 34-летний житель Бердичева. Правоохранители установили, что к теракту причастен 31-летний местный житель, которого, по данным СБУ и полиции, завербовали российские спецслужбы через Telegram. Мужчину задержали примерно через восемь часов после взрыва и взяли под стражу. При обыске у него был найден телефон с доказательствами контактов с российской стороной.

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