В Житомирской области отчим жестоко избил девочку, пока мать лечилась

Ребенок находится под наблюдением врачей.
В Бердичеве местная жительница обратилась в полицию и заявила об избиении сожителем ее 8-летней дочери.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Во время проверки правоохранители выяснили, что пока женщина находилась в больнице, сожитель присматривал за тремя детьми. Мужчина, как выяснилось, бил девочку.
Сейчас травмирована девочка и ее братья находятся под наблюдением врачей.
Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, в Орехове Запорожской области женщина устроила экзекуцию своей дочери в помещении паспортного стола. Она таскала ее за ухо, дергала, не пускала в туалет и угрожала избиением. Очевидцы сообщили, что женщина с ребенком ждали своей очереди в коридоре. Девочка капризничала, а мать начала ее успокаивать.