В Житомирской области отец хотел задушить сына за громкий плач: суд вынес приговор

Спасла жизнь мальчику бабушка.

В Житомирской области до семи лет лишения свободы осудили горе-отца, который пытался задушить двухлетнего сына за громкий плач.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"Приговором Коростенского горрайонного суда лицо признано виновным в совершении преступления и назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным судебного следствия, особо тяжкое преступление в январе прошлого года совершил неоднократно судимый житель Малинского района, 1997 года рождения.

"Утром, около восьми утра, мужчина рассердился из-за громкого плача мальчика и, положив его на диван, прижал нос и рот рукой. Когда же ребенок потерял сознание, накрыл простыней, будто он спит. Спасла жизнь мальчику бабушка (мать обвиняемого), которая в тот момент зашла в комнату, обнаружила без сознания внука, предоставила домедицинскую помощь и вызвала скорую помощь", — информирует прокуратура.

В ходе досудебного расследования установлено, что родители ребенка живут отдельно, однако общаются между собой, утром 27 января мать привезла ребенка в дом бабушки и оставила под надзором отца, поскольку сама уехала на работу. Мальчик проснулся и начал плакать, а мужчина, находясь в раздраженном состоянии, не смог его успокоить.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жительницы областного центра, которая пыталась убить своих малолетних детей.

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