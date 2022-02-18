В Житомирской области отец напоил алкоголем двоих детей, чтобы оставили его в покое

В Житомирской области отец напоил алкоголем двоих детей, чтобы оставили его в покое

Таким образом пытался избавиться от их надоедливого для него внимания.

В Житомирской области отец втягивал в пьянство своих 12-летних детей. Он давал им алкоголь, чтобы они не надоедали ему.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Так, на днях правоохранители посетили семью в Любарском районе, состоящую на учете соцслужб. Во время общения с 12-летними мальчиком и девочкой из этой семьи инспекторы обнаружили, что дети пьяны.

Выяснилось, что их угостил пивом их 45-летний отец. Он признал свою вину и объяснил, что таким образом пытался избавиться от их надоедливого для него внимания.

"Полицейские убедились, что дети не нуждаются в медицинской помощи, рассказали отцу о последствиях подобных действий и составили в отношении него административный протокол по ст. 180 КУоАП. В настоящее время со всеми членами семьи проводится соответствующая профилактическая работа для недопущения таких случаев в будущем", — рассказывают в полиции.

С начала года любарские полицейские обнаружили 15 случаев вовлечения взрослыми несовершеннолетних в пьянство.

Напомним, как распознать детский и подростковый алкоголизм и что делать.

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