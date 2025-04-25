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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Житомирской области парень изнасиловал 8-летнюю сестру

13-летний подросток совершил это преступление, потому что его товарищ обещал деньги за интимный контент.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Житомирской области парень изнасиловал 8-летнюю сестру

© Архів

В Житомирской области 13-летний подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру, потому что друг попросил прислать «порно видео с ней». Суд назначил ему наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.

Как отмечается, весной 2023 года, когда подростку было полных 13 лет, он совершил действия интимного характера по отношению к своей в то время 8-летней сестре.

Как признался сам несовершеннолетний, он сделал это по просьбе товарища, предложившего ему деньги за «взрослый видеоконтент» с младшей сестрой. Свою вину подросток признал полностью.

Суд постановил применить к нему принудительные меры воспитательного характера в виде оговорки и передачи его под надзор отца на один год.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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Дата публикации
Количество просмотров
171
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