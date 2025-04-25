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В Житомирской области парень изнасиловал 8-летнюю сестру
13-летний подросток совершил это преступление, потому что его товарищ обещал деньги за интимный контент.
В Житомирской области 13-летний подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру, потому что друг попросил прислать «порно видео с ней». Суд назначил ему наказание.
Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.
Как отмечается, весной 2023 года, когда подростку было полных 13 лет, он совершил действия интимного характера по отношению к своей в то время 8-летней сестре.
Как признался сам несовершеннолетний, он сделал это по просьбе товарища, предложившего ему деньги за «взрослый видеоконтент» с младшей сестрой. Свою вину подросток признал полностью.
Суд постановил применить к нему принудительные меры воспитательного характера в виде оговорки и передачи его под надзор отца на один год.
Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.