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В Житомирской области парень провалился под лед: как его спасали из ловушки (видео)

В Житомирской области парень провалился под лед: как его спасали из ловушки (видео)

Парня с переохлаждением госпитализировали.

В Житомирской области на местном водоеме поселка Брусилово парень провалился под лед. Инцидент произошел в понедельник, 3 января, в 17:39.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Житомирской области. Как впоследствии рассказал пострадавший спасателям, он самостоятельно не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.

По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что парень в мокрой одежде находился в беседке посреди водоема, в 150 м от берега.

С помощью лодки спасатели транспортировали его на берег и передали медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека с переохлаждением госпитализировали в местную больницу.

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