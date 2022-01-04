В Житомирской области парень провалился под лед: как его спасали из ловушки (видео)

Парня с переохлаждением госпитализировали.
В Житомирской области на местном водоеме поселка Брусилово парень провалился под лед. Инцидент произошел в понедельник, 3 января, в 17:39.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Житомирской области. Как впоследствии рассказал пострадавший спасателям, он самостоятельно не мог выбраться из ледяной ловушки из-за сильного ветра и темноты.
По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что парень в мокрой одежде находился в беседке посреди водоема, в 150 м от берега.
С помощью лодки спасатели транспортировали его на берег и передали медикам. После оказания неотложной помощи молодого человека с переохлаждением госпитализировали в местную больницу.
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