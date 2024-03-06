В Житомирской области пенсионеры-чернобыльцы вышли на протест и перекрыли трассу — что требуют (фото)

В Житомирской области, в Коростене, пенсионеры -чернобыльцы перекрывали Варшавскую трассу из-за уменьшения доплат и были готовы на столкновения с полицией.

Об этом говорится в сообщении Коростенского городского совета.

Сначала люди вышли в городской совет, а затем перекрыли трассу Киев-Варшава. Как пояснила директор коммунального предприятия "Коростеньмедиа" и местная журналистка Светлана Барановская, уже второй месяц пенсионеры-чернобыльцы получают вместо 13 тысяч гривен доплат к пенсии всего 3200 гривен. Речь идет о доплатах к пенсиям пенсионерам, которые не работают и проживают в зоне радиоактивного загрязнения.

Митинг пенсионеров-чернобыльцев возле городского совета Коростеня Facebook Коростенский городской совет

По словам Барановской, люди жалуются, что из-за аварии на Чернобыльской АЭС плохое здоровье, а государству на них якобы "наплевать".

Поэтому 6 марта пенсионеры вышли на митинг у стен городского совета. Барановская рассказала, что во время митинга под городским советом произошла "драка" с полицией, а одной женщине стало плохо и ей вызвали "скорую".

В конце концов, к протестующим вышел городской голова Владимир Москаленко, пояснивший, что решение о перечислении доплат не находится в компетенции местных властей.

Впрочем, он заверил, что городской совет работает над обращением в Конституционный суд. По его словам, также уже есть обращение сессии городского совета к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров. Также Москаленко заявил, что власти ведут переговоры с Пенсионным фондом и исполнительной службой, чтобы вернуть доплаты.

Однако митинг пенсионеров-чернобыльцев не завершился, а перерос в блокаду трассы Киев-Варшава.

Люди перекрыли движение автотранспорта, отметили в горсовете. Судя по фотографиям, протестующие ходили пешеходным переходом, чтобы усложнить проезд транспорта

Как ранее писал нардеп от области Владимир Арешонков, входящий в рабочую группу по «чернобыльским» вопросам, определенное количество пенсионеров в декабре 2023 и январе 2024 через адвокатов обратились в исполнительную службу по пересмотру доплат к пенсиям по решениям судов, рассчитывая на увеличение сумм доплат.

Однако, по его словам, из-за изменений в Госбюджет в этом году зафиксирована постоянная сумма минимальной зарплаты для учета выплат по решениям судов — 1600 грн. То есть эти заявители могут пострадать, получив в разы меньшую доплату — всего 3200 грн.

Всем другим пенсионерам, кто не обращался с таким заявлением в Управление по обеспечению принудительного исполнения решений в Житомирской области, доплата к пенсии не уменьшится и будет начисляться на уровне прошлого года, подчеркнул он.

Напомним, в марте 2024 года в Украине произойдут изменения, в частности в сфере выплат пенсий и перечислений для ВПЛ. Значительно меньше людей будут получать помощь от государства, пенсионеры получат небольшой рост пенсий.

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