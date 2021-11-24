В Житомирской области перевернулись два микроавтобуса: что произошло

Пострадали два человека.
В Коростене в Житомирской области произошло ДТП: очевидцы сняли на дороге два опрокинутых микроавтобуса.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 ноября.
В полиции говорят, что водитель одного из бусов выехал на встречную полосу, а там не разминулся с другим микроавтобусом. Удар был настолько сильным, что оба трансортных средства перевернулись. Чудом в такой аварии оба водителя произошли только ушибами.
Впрочем, впоследствии к медикам обратились и два пассажира микроавтобуса. У них тоже легкие травмы. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Как сообщалось, в Запорожье маршрутка врезалась в прицеп грузовика. В общественном транспорте находились пострадавшие пассажиры. По предварительной информации, впереди автобуса остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и не принял своевременных мер по объезду стоящего грузовика.
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