В Житомирской области подросток получил удар током и упал с высоты

В Житомирской области подросток получил удар током и упал с высоты

Подросток находится в реанимации.

В Коростене Житомирской области медики спасают ребенка, которого ударило током. Парень вылез на железнодорожную конструкцию, а после поражения упал с высоты.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

Происшествие произошло в Коростене вчера, 28 июня. За забором школы на улице 1-го Мая в райцентре, где проходит железнодорожный путь для электропоездов, 13-летний подросток решил подняться на железнодорожную конструкцию моста через реку. Там его поразило током высокого напряжения. В результате он упал на бетонное покрытие с высоты 15 метров. Кроме ожогов он получил тяжелые травмы.

Ребенка госпитализировали в реанимацию местной больницы.

Правоохранители установили, что в момент падения рядом с парнем находилось несколько его товарищей.

"Открыто уголовное производство: предварительная квалификация события — ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Напомним, что в одном из сел Измаильского района во время отдыха с отцом — вблизи озера — пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и погиб от удара током.

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