В Житомирской области подросток во время развлечений подстрелил мальчика

В Житомирской области подросток во время развлечений подстрелил мальчика

Ребенка доставили в больницу и прооперировали.

В Житомирской области 11-летний мальчик получил пулевое ранение из пневматического ружья. В него выстрелил старший на 2 года товарищ, у которого он гостил.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

Вчера, 4 июля, в Пулинского больницу с ранением попал 11-летний мальчик, который гостил в селе Бастова Рудня. Как выяснилось, в него из пневматического ружья во время развлечений попал 13-летний товарищ. У пострадавшего мальчика диагностировали ранение грудной клетки и в дальнейшем прооперировали в областной детской больнице.

Правоохранители установили, что 11-летний мальчик, житель Житомира, находился в гостях вместе с другим родственником, 13-летним жителем Олиевской громады.

"Подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье. Предварительно, оружие там оставил отец одного из парней. Во время развлечений старший из них попал в младшего товарища", — рассказали в полиции.

По факту ранения ребенка в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, что в Херсонской области 9-летний парень выстрелил в свою бабушку. В летней кухне за холодильником он нашел деда пневматическую винтовку и случайно выстрелил, попав в шею 60-летней бабушки.

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