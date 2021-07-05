В Житомирской области подросток во время развлечений подстрелил мальчика

Ребенка доставили в больницу и прооперировали.
В Житомирской области 11-летний мальчик получил пулевое ранение из пневматического ружья. В него выстрелил старший на 2 года товарищ, у которого он гостил.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.
Вчера, 4 июля, в Пулинского больницу с ранением попал 11-летний мальчик, который гостил в селе Бастова Рудня. Как выяснилось, в него из пневматического ружья во время развлечений попал 13-летний товарищ. У пострадавшего мальчика диагностировали ранение грудной клетки и в дальнейшем прооперировали в областной детской больнице.
Правоохранители установили, что 11-летний мальчик, житель Житомира, находился в гостях вместе с другим родственником, 13-летним жителем Олиевской громады.
"Подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье. Предварительно, оружие там оставил отец одного из парней. Во время развлечений старший из них попал в младшего товарища", — рассказали в полиции.
По факту ранения ребенка в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
Напомним, что в Херсонской области 9-летний парень выстрелил в свою бабушку. В летней кухне за холодильником он нашел деда пневматическую винтовку и случайно выстрелил, попав в шею 60-летней бабушки.