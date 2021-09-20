В Житомирской области подросток за рулем устроил ДТП: четверо пострадавших

Парень не справился с управлением.

В Житомирской области 15-летний парень совершил аварию : пострадали четыре человека.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

По предварительной информации, на трассе Киев-Чоп малолетний водителя Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка влетела в "ВАЗ".

В результате столкновения травмы получили водители транспортных средств, а также также 64-летняя пассажирка "ВАЗ" и 15-летняя пассажирка Volkswagen. Отмечается, что 73-летний водитель "ВАЗ" находится в реанимационном отделении, его пассажирка — в травматологическом, 15-летняя девушка — в детской больнице.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщалось, в Сумской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика. 32-летний водитель Toyota столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом, которым управлял 43-летний мужчина. Три пассажира внедорожника, а это 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.

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