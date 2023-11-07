В Житомирской области поезд раздавил женщину

На железнодорожной станции в Андрушевской громаде произошла трагедия – поезд переехал женщину.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"Около 3:45 пассажирский поезд "Трускавец-Киев", следовавший в направлении столицы, совершил наезд на женщину, которая находилась в пределах железнодорожного пути. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что погибшей является 78-летняя жительница с. Бровки Первые.

Все обстоятельства происшествия следователи выясняют в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ей жизнь.

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