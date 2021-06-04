В Житомирской области полицейский пытал людей

Правоохранителю вручили еще одно подозрение относительно пытки людей.

В Житомирской области полицейского обвиняют в пытках людей. Ему объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком, при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции, сообщили о еще одном подозрении экс-полицейскому Коростенского райуправления полиции в Житомирской области, в отношении которого уже расследуются дела по пытки граждан", - сообщают в ГБР.

В январе этого года указанный полицейский избил в отделении мужчину, который пришел сообщить о совершении кражи. Полицейский бил его по голове и в грудь, после чего тот был вынужден написать объяснение, что никакой кражи не произошло.

В этот же день правоохранитель вместе с еще двумя коллегами пытали двоих юношей вблизи села Маклаевка Миланского района. Установлено, что между двумя избиениями прошло всего несколько часов.

"Сейчас фигурант производства уволен из рядов Национальной полиции Украины. Он подозревается в истязании, совершенном повторно (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — сообщили в ГБР.

Напомним, что судью Броварского горрайонного суда Киевской области признали виновной в получении взятки и приговорен к шести годам лишения свободы.

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