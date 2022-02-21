В Житомирской области полицейский сбил трех девушек: первые подробности

Мужчина скрылся с места аварии, но впоследствии вернулся.
В Житомирской области 44-летний правоохранитель за рулем сбил трех несовершеннолетних девушек. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Авария произошла недалеко от села Карповцы Ольшанской ТГ. Прибывшие к месту происшествия правоохранители выяснили: "ВАЗ-2110" двигался по улице, но выехав на неосвещенный участок дороги, наехал на трех девушек. Водитель сначала покинул место происшествия, но затем все же вернулся.
Травмированных девушек-пешеходов своевременно доставили в медицинское учреждение, и после их обследования стало ясно: одна получила перелом бедренной кости, а двоим другим назначили амбулаторное лечение.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Все собранные материалы будут переданы в территориальное управление ДБР в Хмельницкой области.
Напомним, в Чернигове патрульный насмерть сбил мужчину.
Читайте также: