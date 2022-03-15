В Житомирской области полиция изъяла у водителя незаконные боеприпасы

По предварительным выводам экспертов, боеприпасы являются боевыми ручными гранатами наступательного действия.

Полиция Житомирской области на блокпосту на выезде из поселка Черняхова изъяла у водителя незаконные боеприпасы.

Во время осмотра остановленного на блокпосту автомобиля Volkswagen Sharan под управлением 34-летнего жителя Хорошевской громады правоохранители обнаружили в салоне на заднем сиденье предметы, внешне похожие на ручные гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского райуправления полиции.

По предварительным выводам экспертов изъятые боеприпасы являются боевыми ручными гранатами наступательного действия.

"В рамках начатого по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины полицейские устанавливают происхождение боевых гранат и реальную цель их перевозки мужчиной. О мужчине известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Полиция напоминает, что на период военного положения в Украине действуют нормы ЗУ "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", которое дает право гражданским лицам сопротивляться вооруженной агрессии РФ, используя огнестрельное оружие.

В остальных случаях, не соответствующих нормам действующего законодательства, распространяется действие соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Житомиром погиб украинский летчик Евгений Лысенко в бою с двумя российскими самолетами.

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