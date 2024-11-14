В Житомирской области поп УПЦ МП оправдывал агрессию РФ – как его накажут

Российское вторжение он подавал как "гражданский конфликт", а военные преступления россиян оправдывал.
В Житомирской области разоблачили клирика УПЦ (МП), который оправдывал войну РФ против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По словам правоохранителей, после начала полномасштабного вторжения поп МП навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях посты, которые оправдывают оккупантов.
Российское вторжение он подавал как "гражданский конфликт", а военные преступления россиян оправдывал.
Кроме того, фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий, а также призывал к поддержке РПЦ.
Злоумышленник фиксировал свои антиукраинские выступления на камеру, а затем размещал видео на своей странице в Facebook.
Священнику УПЦ МП сообщили о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее СБУ объявила подозрение клирику монастыря УПЦ МП в Киеве.
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