В Житомирской области при срубе дерева погиб местный житель

В Житомирской области во время самопроизвольной рубки дерева в лесу погиб местный житель. Инцидент произошел вечером 9 мая у лесничества филиала "Емильчинское лесное хозяйство".

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Столичного лесного офиса ГП "Леса Украины" Светлану Розмаиту.

По ее словам, погиб житель села Сергеевка Емильчинской общины. Молодой человек был 1999 года рождения.

"Житель Сергеевки самовольно сваливал сухостойную сосну. В это время зависла крона на другом дереве. Пострадавший начал отрезать от комлевой части сортимент, после чего дерево упало и верхушкой кроны причинило ему травмы, несовместимые с жизнью", — рассказала Светлана Розмаита.

О несчастном случае в полицию сообщил родственник потерпевшего. Он также был на месте происшествия.

Напомним, во Львове осудили педофила, который вблизи детской площадки изнасиловал 11-летнего мальчика. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

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