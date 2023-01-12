В Житомирской области применят аварийные отключения электроэнергии: что произошло

Графики не действуют.
В четверг, 12 января, в Житомирской области будут применяться аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в "Житопромышленном энерго".
В облэнерго отмечают, что аварийные ограничения света в регионе вводят вынужденно. Ведь превышен предел потребления.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Житомирской области введены аварийные ограничения. Такой вынужденный шаг связан с превышением текущего потребления электроэнергии сверх лимита, предоставленного НЭК "Укрэнерго" для нашей области", — говорится в сообщении.
Именно поэтому уложенные к утру графики почасовых отключений временно не действуют.
Напомним, с 1 января Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии из европейских стран. В Минэнерго рассчитывают, что поставки будут увеличиваться. Объемы поставок будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков.
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