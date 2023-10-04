В Житомирской области продавали ВСУ вымышленные автомобили: некоторых из аферистов не придется отправлять за решетку

В преступную группу входило 12 человек, половина из которых уже находятся в колонии.

Правоохранители разоблачили мошенническую схему по продаже автомобилей для Вооруженных сил Украины. Двое организаторов и 4 участника преступной группы уже находятся в исправительной колонии Житомирской области, отбывая наказание за ограбления и кражи.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Всего в состав преступной группы входило 12 человек. Кроме находящихся в колонии осужденных, к афере присоединились жители Киева, Черкасщины, Житомирщины и Хмельнитчины. Всем соучастникам преступления сообщено о подозрении в мошенничестве.

Как выманивали деньги

В полиции Житомирской области уточнили, что фигуранты размещали в социальной сети объявления о продаже автомобилей и даже обещали доставить их на фронт. Но как только получали деньги, переставали выходить на связь и исчезали.

Фальшивое объявление о продаже автомобиля / Фото: Национальная полиция Житомирской области

Фальшивое объявление о продаже автомобиля / Фото: Национальная полиция Житомирской области

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В телефонном разговоре с одним из защитников, который заинтересовался автомобилем в объявлении, злоумышленник рассказал вымышленную историю, что якобы его отец тоже воюет, а потому он хочет помочь нашим воинам и готов лично доставить автомобиль к линии фронта. При этом просил перечислить всего несколько тысяч гривен на бензин. Впоследствии в дороге автомобиль якобы "сломался" — и понадобились средства на его "ремонт".

Еще один из обманутых, раненый военный ВСУ, находясь в госпитале, вместе с товарищами хотел приобрести для своего подразделения автомобиль "Фольксваген транспортер" за 120 тысяч гривен. Из-за того, что "продавец" сделал скидку до 100 тысяч гривен и сам вызвался доставить автомобиль на передовую, мужчина доверился ему и в течение двух недель перечислил всю сумму, но авто так и не получил.

Подробности дела

Находившиеся на свободе сообщники организаторов аферы получали деньги на открытые карточные счета, небольшую часть оставлять себе, а остальные – пересылали в колонию.

По месту отбывания наказания организаторов и активных участников и по месту жительства их сообщников, причастных к мошенническим действиям, в Киеве, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях проведены санкционированные обыски.

Оглашение подозрения одному из участников преступной схемы / Фото: Национальная полиция Житомирской области

Полицейские изъяли "рабочие" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, носители информации и т.п.

На сегодняшний день установлено, что 22 человека перечислили средства мошенникам. Однако следователи мотивированно подозревают, что количество пострадавших в результате преступной деятельности фигурантов значительно больше.

По результатам проведенных следственных действий организаторам и активным участникам группировки уже объявлено о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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