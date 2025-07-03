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- Украина
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В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва
В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва вблизи трассы “Киев—Чоп”, развернуты штабы помощи пострадавшим.
В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва в населенном пункте на автодороге М-06 "Киев-Чоп".
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
В настоящее время развернуты штабы ГСЧС и местной громады для помощи пострадавшим в результате взрыва.
Предоставляется медицинская и психологическая помощь, жилье тем, чьи дома разрушены.
Работают спасатели, медики, полицейские, психологи и другие специалисты, участвующие в ликвидации последствий разрушений.
Привлечены необходимые силы, специальная техника. Всем, кто в этом нуждается, обеспечено питание и доступ к воде.
Напомним, что в результате взрывов под Житомиром погибли два человека , 24 получили ранения, среди них 4 детей.