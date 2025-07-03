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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва

В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва вблизи трассы “Киев—Чоп”, развернуты штабы помощи пострадавшим.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В Житомирской области продолжается ликвидация последствий взрыва в населенном пункте на автодороге М-06 "Киев-Чоп".

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

  • В настоящее время развернуты штабы ГСЧС и местной громады для помощи пострадавшим в результате взрыва.

  • Предоставляется медицинская и психологическая помощь, жилье тем, чьи дома разрушены.

  • Работают спасатели, медики, полицейские, психологи и другие специалисты, участвующие в ликвидации последствий разрушений.

  • Привлечены необходимые силы, специальная техника. Всем, кто в этом нуждается, обеспечено питание и доступ к воде.

Напомним, что в результате взрывов под Житомиром погибли два человека , 24 получили ранения, среди них 4 детей.

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