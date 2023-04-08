В Житомирской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель "легковика" оказался в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"Предварительно, 23-летний водитель автомобиля "Opel Vectra", двигаясь в направлении г. Бердичева, допустил столкновение с попутным грузовиком Renault Premium под управлением 34-летнего жителя Одесской области", — говорится в сообщении.

В Житомирской области произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем

В Житомирской области произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем

Правоохранители напоминают водителям, что на дороге обязательно нужно быть бдительными. Бодрое состояние за рулем и восстановленные силы могут спасти жизнь, отмечают полиции.

Ранее мы сообщали об аварии с грузовиком и легковым авто во Львовской области. Из-за ДТП погиб человек.