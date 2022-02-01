В Житомирской области произошло тройное ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Водитель выехал на встречную полосу.
Вблизи села Александровка Новоград-Волынского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения транспортных средств один человек погиб, еще двое получили травмы.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
30-летний водитель автомобиля Renault Lagunа, двигаясь в направлении села Чижовка и выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF, а затем с автомобилем "ЗИЛ-130".
Пассажир автомобиля Renault Laguna погиб на месте происшествия, его личность устанавливают правоохранители. Водитель этого же автомобиля получил травмы и был доставлен в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы. Также пострадала 67-летняя пассажирка грузовика DAF.
Напомним, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил 16-летнюю местную жительницу. Девушка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.
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