В Житомирской области работники ТЦК избили мужчину во время ВВК: полиция сообщила шокирующие детали

ВВК / © ТСН.ua

Реклама

В Житомирской области служащие ТЦК и СП избили мужчину во время ВВК и не отпускали его домой.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Правоохранители Житомирщины завершили досудебное расследование двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Дело об избиении посетителя медицинского центра и его незаконном лишении свободы передано в суд.

Реклама

Детали инцидента в медцентре

По данным следствия, происшествие произошло вечером 6 января. Конфликт разразился в кабинете одного из медицинских учреждений области между 33-летним сотрудником ТЦК и посетителем. Во время спора военнослужащий нанес мужчине около десяти ударов руками, от которых тот упал на пол. Несмотря на отсутствие сопротивления со стороны потерпевшего, избиение продолжилось.

Экспертиза квалифицировала полученные травмы как телесные повреждения средней степени тяжести.

Впоследствии к противоправным действиям присоединился 55-летний коллега нападающего. Он, по меньшей мере, трижды ударил пострадавшего в лицо, после чего оказывал на него психологическое давление и угрожал. Более того, служащий игнорировал просьбы мужчины о медицинской помощи и насильно удерживал его в помещении для прохождения ВЛК.

Квалификация преступлений и возможное наказание

Полиция Житомирской области под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны выдвинула фигурантам официальные обвинения:

Реклама

33-летнему служащему инкриминируют умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

55-летнему служащему предъявлены обвинения по двум статьям: умышленное легкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 125 УК Украины) и незаконное лишение свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины). Максимальная санкция предусматривает до 3 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, пенсионер обвинил Харьковский ТЦК в нанесении травм, мол, его связали скотчем и избивали, но у полиции другая версия.