В Житомирской области разбился мотоциклист, столкнувшись с деревом

Мужчина не справился с управлением.
Вблизи с. Турчинка Новоборовский территориальной общины погиб местный житель. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Водитель мотоцикла МТ-10, 39-летний местный житель, двигаясь в направлении г. Новой Боровой, вблизи с. Турчинка не справился с управлением, выехал за пределы автодороги и столкнулся с деревом.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, во Львовской области 37-летняя водитель погибла в ДТП с тепловозом.