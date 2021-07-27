В Житомирской области разбился мотоциклист, столкнувшись с деревом

В Житомирской области разбился мотоциклист, столкнувшись с деревом

Мужчина не справился с управлением.

Вблизи с. Турчинка Новоборовский территориальной общины погиб местный житель. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

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Водитель мотоцикла МТ-10, 39-летний местный житель, двигаясь в направлении г. Новой Боровой, вблизи с. Турчинка не справился с управлением, выехал за пределы автодороги и столкнулся с деревом.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львовской области 37-летняя водитель погибла в ДТП с тепловозом.

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