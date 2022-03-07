В Житомирской области разбирают завалы после бомбежек и ищут под ними людей

В результате бомбежек были разрушены города Коростень, Малин и Овруч.
В Житомирской области полицейские работают на местах ночных авиаударов.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Вечером 6 марта в результате бомбежек были разрушены города Коростень, Малин и Овруч. По состоянию на 8 утра в полиции есть информация о 1 погибшем и 4 травмированных. Полицейские продолжают установление обстоятельств и фиксацию последствий военных преступлений.
После 20 часов в полицию начали поступать сообщения о нанесении авиаударов по городам Житомирщины.
Так, в г. Овруче, по имеющейся информации, разрушениям подвергся жилой микрорайон города. Практически уничтожено до 10 частных домов, повреждено одно многоквартирное и одно административное здание. Продолжаются работы по разбору завала подвального помещения одного из домов, где могут находиться люди. Известно, что медицинская помощь оказывалась двум травмированным без госпитализации.
В г. Малине авиа удар пришелся на центральную площадь города. Повреждены административные здания, Свято-Покровская церковь, уничтожены транспортные средства, в близлежащих помещениях повреждены окна и двери, стены. В полицию поступила информация о 1 погибшем 1974 году рождения и 2 травмированных, которых доставляли в больницу.
В Коростене ракетные обстрелы были совершены по центральной части: историческому сердцу древнего города, популярного и известного многими как место проведения всеукраинского фестиваля дерунов. Разрушены административные здания, повреждены окна и стены в близлежащих домах.
Во всех городах на местах происшествия работают полицейские, которые помогают местным жителям, а также документируют последствия авиабомбардировок. Все материалы будут приобщаться к соответствующим уголовным производствам, начатым по фактам военных преступлений.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.