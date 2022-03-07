В Житомирской области разбирают завалы после бомбежек и ищут под ними людей

В Житомирской области разбирают завалы после бомбежек и ищут под ними людей

В результате бомбежек были разрушены города Коростень, Малин и Овруч.

В Житомирской области полицейские работают на местах ночных авиаударов.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Вечером 6 марта в результате бомбежек были разрушены города Коростень, Малин и Овруч. По состоянию на 8 утра в полиции есть информация о 1 погибшем и 4 травмированных. Полицейские продолжают установление обстоятельств и фиксацию последствий военных преступлений.

После 20 часов в полицию начали поступать сообщения о нанесении авиаударов по городам Житомирщины.

Так, в г. Овруче, по имеющейся информации, разрушениям подвергся жилой микрорайон города. Практически уничтожено до 10 частных домов, повреждено одно многоквартирное и одно административное здание. Продолжаются работы по разбору завала подвального помещения одного из домов, где могут находиться люди. Известно, что медицинская помощь оказывалась двум травмированным без госпитализации.

В г. Малине авиа удар пришелся на центральную площадь города. Повреждены административные здания, Свято-Покровская церковь, уничтожены транспортные средства, в близлежащих помещениях повреждены окна и двери, стены. В полицию поступила информация о 1 погибшем 1974 году рождения и 2 травмированных, которых доставляли в больницу.

В Коростене ракетные обстрелы были совершены по центральной части: историческому сердцу древнего города, популярного и известного многими как место проведения всеукраинского фестиваля дерунов. Разрушены административные здания, повреждены окна и стены в близлежащих домах.

Во всех городах на местах происшествия работают полицейские, которые помогают местным жителям, а также документируют последствия авиабомбардировок. Все материалы будут приобщаться к соответствующим уголовным производствам, начатым по фактам военных преступлений.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.,

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.