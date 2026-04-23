В Житомирской области раздаются взрывы: что известно

Столб дыма

В Житомирской области утром 23 апреля раздаются взрывы. Коростень атакуют беспилотники.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Как известно, город находится под атакой вражеских БПЛА.

Людей призывают находиться в укрытиях.

По состоянию на 05.54 сообщалось о движении БпЛА в Житомирской области. Курс был на Коростене.

Напомним, российские войска ночью 17 апреля нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Житомирской области. В результате атаки произошел пожар в частном доме и хозяйственной постройке, которую спасатели ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.