В Житомирской области раздаются взрывы: что известно
Коростень Житомирской области атакуют российские дроны, раздаются взрывы.
В Житомирской области утром 23 апреля раздаются взрывы. Коростень атакуют беспилотники.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Как известно, город находится под атакой вражеских БПЛА.
Людей призывают находиться в укрытиях.
По состоянию на 05.54 сообщалось о движении БпЛА в Житомирской области. Курс был на Коростене.
Напомним, российские войска ночью 17 апреля нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Житомирской области. В результате атаки произошел пожар в частном доме и хозяйственной постройке, которую спасатели ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.