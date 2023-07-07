В Житомирской области разоблачена фармкомпания, продававшая медикаменты российской армии: фото

Среди основных товаров были обезболивающие средства, которыми комплектовались аптечки военных РФ, медикаменты использовали для лечения раненых окупантов, в том числе на поле боя.

Служба безопасности разоблачила одно из фармацевтических предприятий в Житомирской области на сотрудничестве со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

После полномасштабного вторжения злоумышленники наладили скрытую схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали РФ.

Среди основных товаров нелегального экспорта были обезболивающие средства, которые враг использовал на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых захватчиков.

К организации сделки причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.

До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в России было учреждение, выполняющее государственные заказы российского Министерства обороны.

После начала полномасштабного вторжения и введения соответствующих санкций против кремля, менеджмент украинского предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений.

Для этого организатор сделки вместе со своими российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и ЕС.

Сначала дельцы направляли украинские медикаменты по адресам этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из РФ.

Сотрудники СБУ задокументировали попытку незаконной переправки в Россию почти 300 кг медсредств.

В ходе обысков в офисах и производственных помещениях украинской фармкомпании обнаружено:

компьютеры с подтверждениями незаконной деятельности;

контракт с фактическим российским покупателем медпрепаратов;

российские сертификаты соответствия на медикаменты

В настоящее время директору украинского предприятия сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области СБУ разоблачила дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300.

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