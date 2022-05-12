В Житомирской области разоблачили поклонников Путина: восхваляли "асвабадителей" и "апалченцев"

Только за прошедшие сутки в Житомирской области правоохранители разоблачили трех кремлевских поклонников.

Жители разных общин области открыто поддерживали действия политического и военного руководства России в отношении Украины, оправдывали их и восхищались доблестью российских захватчиков.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Житомирской области.

Предприниматель из Олевского общества параллельно с основной работой занимался и "просветительством". Мужчина публично распространял пророссийские нарративы среди клиентов и коллег-коммерсантов. Мол, Украина без России – ничто.

В свою очередь, диктатор Путин и его Вооруженные силы "пришли не завоевывать, а "асвабаждать". Украинцев он обвинял в том, что они самые виновные в необходимости проведения Россией "спецоперации", а единственным "спасением" для них — это" идти к Путину, становиться на колени и извиняться".

Деструктивный контент в запретных российских соцсетях распространял коммерсант из Новогуйвинска. Мужчина – уроженец Казахстана. В своих сообщениях он утверждал, что нападение государства-террориста было "вынужденным и спровоцированным" самими же украинцами.

Мужчина радовался успехам ракетно-бомбовых ударов врага по украинским городам и селам. Он также открыто поддерживал "апалченцев" "ДНР". Местный житель взамен обвинял военных ВСУ в дикарских преступлениях. Украинское государство он называет "филиалом гестапо".

Между тем в Нацполиции сообщили, что на личной странице мужчина разместил сообщение следующего содержания: "Украинцы, скажите как так можно: 1) ходить с нацистской символикой, но обзывать Путина "Гитлером"; 2) спрашивать "где вы видели бандеровцев?" 3) разрушать свои города, убивая своих граждан ради единства своей страны; 4) утверждать, что Россия напала на Украину и бежать в Россию прятаться от призыва в армию и искать в России работу; 5) объявлять Россию агрессором и при этом выпрашивать у нее скидку на газ.

Житель Коростеня распространял манипуляционные материалы. В них дискредитировались военнослужащие ВСУ. Действия "спасителей" страны-агрессора открыто оправдывались. Возвеличивал мужчина оккупантов, которые, по его словам, "освободили" Мариуполь и принесли "мир и хлеб" горожанам.

Первым двум фигурантам сообщено о подозрении по статье "коллаборационная деятельность". Жителя Коростеня подозревают в оправдывании и отрицании военной агрессии РФ.

Как сообщалось, в Николаевской области коллаборант сдал позиции украинских защитников. После этого оккупанты ракетой обстреляли одно из оборонных предприятий области.

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