В Житомирской области разоблачили российского агента, близкого к Верховной Раде

В госизмене подозревают завербованного агента ФСБ России, который имел доступ к официальным мероприятиям Верховной Рады.

В Житомирской области сообщено о подозрении в госизмене сотруднику госпредприятия по обслуживанию официальных мероприятий Верховной Рады.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, мужчину завербовал работник ФСБ РФ во время его поездки к родственникам во временно оккупированный Крым. В разговоре с представителем российской спецслужбы мужчина похвастался тем, что обслуживал мероприятия для работников ВРУ и иностранных делегаций, и даже поделился видео празднования нового года.

Подозреваемый согласился передавать информацию о событиях в Верховной Раде Украины, визитах иностранных делегаций, участников и темы разговоров. Представитель ФСБ должен также передать устройство скрытой записи. Вознаграждением для завербованного должно стать содействие в получении российского гражданства.

Российского агента разоблачили сотрудники украинской спецслужбы при попытке трудоустроиться на стратегический объект Житомирщины. Расследование продолжается.

Напомним, агент так называемой "ДНР" по приказу ФСБ России вступил в ряды Вооруженных сил Украины и передавал спецслужбам врага информацию об украинских войсках.

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