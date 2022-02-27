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В Житомирской области российские диверсанты расстреляли авто полиции: двое погибших

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Три человека получили ранения.

Ночью 27 февраля во время выполнения боевого задания недалеко от Народичей в Житомирской области погибли двое полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Российские оккупанты обстреляли служебный автомобиль полицейских. Погибли 41-летний майор Владимир Солодчук и 40-летний майор Иван Гераимчук. Оба правоохранителя более 20 лет служили в органах внутренних дел.

Кроме того, в бою три человека получили ранения.

Правоохранители проверяли информацию о диверсионной деятельности в приграничном районе Житомирской области.

"Вражеские ДРГ обстреляли служебные автомобили полицейских. В результате этого двое правоохранителей погибли. Еще трое, среди которых представитель общественного формирования, получили ранения", – говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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