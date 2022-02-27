В Житомирской области российские диверсанты расстреляли авто полиции: двое погибших

Три человека получили ранения.

Ночью 27 февраля во время выполнения боевого задания недалеко от Народичей в Житомирской области погибли двое полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

Российские оккупанты обстреляли служебный автомобиль полицейских. Погибли 41-летний майор Владимир Солодчук и 40-летний майор Иван Гераимчук. Оба правоохранителя более 20 лет служили в органах внутренних дел.

Кроме того, в бою три человека получили ранения.

Правоохранители проверяли информацию о диверсионной деятельности в приграничном районе Житомирской области.

"Вражеские ДРГ обстреляли служебные автомобили полицейских. В результате этого двое правоохранителей погибли. Еще трое, среди которых представитель общественного формирования, получили ранения", – говорится в сообщении.