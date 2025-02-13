В Житомирской области СБУ задержала 16-летнюю девушку, которая готовила подрыв полицейских

В Бердичевском районе Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали 16-летнюю девушку, которая по заказу российской спецслужбы изготовила взрывчатку, чтобы подорвать полицейский наряд.

Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователи установили, что российские спецслужбы планировали 19 января устроить теракт и взорвать полицейский наряд в Житомире. Для этого россияне, в частности, завербовали через один из Telegram-каналов 16-летнюю девушку. Она по инструкции российских кураторов изготовила самодельную взрывчатку, к которой подключила мобильный телефон для дистанционной активации.

Затем девушка оставила самодельное взрывное устройство в тайнике, а геолокацию сбросила российскому куратору. Впоследствии по этим координатам двое террористов забрали взрывчатку и пытались подорвать полицейских, которые должны были прибыть по вызову, однако тогда СБУ разоблачила замысел и задержала двух российских агентов.

"Установлено, что когда фигурантка пряталась от правосудия, она получила дополнительные заказы из России на изготовление новых СВП", – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под стражей, ей грозит лишение свободы сроком до 12 лет и конфискация имущества.

Напомним, СБУ задержала 22-летнюю львовянку, которая готовила теракт в центре Киева.

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