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На Житомирщине СБУ задержала депутата-рэкетира: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На Житомирщине СБУ задержала депутата-рэкетира: фото

СБУ задержала депутата горсовета Коростышева / Фото: СБУ

Депутат горсовета Коростышева вместе с бандой похищал людей и выбивал из них деньги.

Служба безопасности задержала депутата городского совета Коростышева Житомирской области, который входил в состав мощной преступной организации в регионе. Злоумышленники требовали с людей деньги под вымышленными поводами, а в случае отказа платить – похищали своих жертв и отвозили их в специально обустроенные пыточные в городе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров.

Среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн.

В ходе оперативных действий в августе и сентябре этого года правоохранители задержали с поличным 10 участников преступной организации, в том числе ее главаря так называемого "смотрящего" по Коростышеву.

В настоящее время установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, ранее занимавшего должность вице-мэра города.

По данным следствия, он вместе с другими участниками банды похищал местных жителей и выбивал из них деньги.

Установлено, что после многочисленных пыток над жертвами фигурант заставлял их приносить "откупные" в помещение горсовета.

Кроме того, ссылаясь на собственные связи в разных госучреждениях, он "предостерегал" пострадавших от обращений в правоохранительные органы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его / Фото: СБУ / ©
Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его / Фото: СБУ

Во время обысков в его квартире и рабочем кабинете обнаружено:

  • мобильный телефон, компьютеры и флеш-накопители с подтверждениями незаконных действий;
  • черновые записи о "задолженности" потерпевших.

На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшееся причинением им физических страданий);
  • ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшего, ограничение их прав и свобод).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Также объявлено о подозрении в создании и руководстве преступной организацией "смотрящему" за Коростышевом, ныне находящемся в следственном изоляторе (ч. 5 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров / Фото: СБУ / ©
Правоохранители установили более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров / Фото: СБУ

Остальным участникам группировки также инкриминируется совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступной организации.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, в Киеве банда рэкетиров похищала и запугивала людей.

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Дата публикации
Просмотры
365
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