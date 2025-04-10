В Житомирской области "Шахед" попал в многоэтажку — СМИ

Вражеский «Шахед» попал в многоэтажку

Реклама

В городе Озерном Житомирской области во время объявленной воздушной тревоги вражеский «Шахед» попал в многоэтажку.

Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на местных жителей.

Местные СМИ сообщают о пострадавших мирных жителях в результате атаки российской террористической армии.

Реклама

На месте происшествия работает пять экипажей ГСЧС, много машин скорой помощи.

Ранее в Житомирской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Официальной информации о попадании «Шахеда» пока не было.

Напомним, в четверг, 10 апреля, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте удара возник масштабный пожар.