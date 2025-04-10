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В Житомирской области "Шахед" попал в многоэтажку — СМИ
Местные СМИ сообщают о пострадавших мирных жителях.
В городе Озерном Житомирской области во время объявленной воздушной тревоги вражеский «Шахед» попал в многоэтажку.
Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на местных жителей.
Местные СМИ сообщают о пострадавших мирных жителях в результате атаки российской террористической армии.
На месте происшествия работает пять экипажей ГСЧС, много машин скорой помощи.
Ранее в Житомирской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Официальной информации о попадании «Шахеда» пока не было.
Напомним, в четверг, 10 апреля, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте удара возник масштабный пожар.