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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Житомирской области "Шахед" попал в многоэтажку — СМИ

Местные СМИ сообщают о пострадавших мирных жителях.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака "Шахеда"

Вражеский «Шахед» попал в многоэтажку

В городе Озерном Житомирской области во время объявленной воздушной тревоги вражеский «Шахед» попал в многоэтажку.

Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на местных жителей.

Местные СМИ сообщают о пострадавших мирных жителях в результате атаки российской террористической армии.

На месте происшествия работает пять экипажей ГСЧС, много машин скорой помощи.

Ранее в Житомирской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Официальной информации о попадании «Шахеда» пока не было.

Напомним, в четверг, 10 апреля, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте удара возник масштабный пожар.

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Дата публикации
Количество просмотров
5601
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